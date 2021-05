Tifosi del Milan: «Se fermano la Juve, compriamo un gadget del Bologna»

Sui social i tifosi rossoneri hanno fatto partire un’iniziativa singolare. Se il Bologna fermerà la Juve, i milanisti acquisteranno dei gadget rossoblu come ringraziamento. L’idea nasce in risposta allo striscione dei tifosi bolognesi (clicca qui).

Il tweet sulla Curva del #Bologna ha prodotto una geniale idea da parte di diversi tifosi rossoneri.

In caso di risultato utile alla qualif del @acmilan in #Champions, in molti sarebbero disposti a comprare un prodotto ufficiale rossoblu. Siete già in tanti, chi si aggiunge? 🏆🌝 pic.twitter.com/kSyLYTl72J

— Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) May 18, 2021