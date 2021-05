Striscione del Bologna contro la Juve, il Milan spera nella vendetta

I tifosi del Bologna suonano la carica in vista della prossima sfida contro la Juventus. Oggi è apparso uno striscione

I tifosi del Bologna suonano la carica in vista della prossima sfida contro la Juventus. Oggi è apparso uno striscione che recitava così: “Diamo un senso a questa stagione: togliamo ai gobbi ogni soddisfazione” . Un segnale positivo per il Milan, che spera in un passo falso dei bianconeri contro Mihajilovic.