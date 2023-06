Tielemans detta le condizioni, il Milan non molla: c’è una novità per quanto riguarda il futuro del centrocampista belga

Dopo la retrocessione in Premier League del suo Leicester, Tielemans è pronto a cambiare aria per dare nuova linfa alla sua carriera. Nonostante sia entrato in ritardo, anche il Milan è in corsa.

Come riportato da Calciomercato.com, il centrocampista chiede un ingaggio da 5 milioni di euro. L’Aston Villa potrebbe accontentarlo, ma i rossoneri lavoreranno anche oggi per provare a trovare una quadratura.