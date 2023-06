Thuram Milan, rossoneri ancora in corsa: possibile asta per l’attaccante in scadenza con il Borussia Monchengladbach

Non è ancora del tutto tramontata l’idea in casa Milan di arrivare a Marcus Thuram, attaccante in scadenza con il Borussia Monchengladbach e che ha stregato diverse big in Europa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il francese non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri e questo potrebbe essere un aspetto da non sottovalutare. Il Diavolo è ancora in corsa, ma ovviamente sarà asta: il PSG è al momento in primissima fila.