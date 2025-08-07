Thiaw Milan, il giocatore apre al Newcastle! Adesso i rossoneri… Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato del Milan si accende con una notizia inaspettata che arriva dall’Inghilterra e che riguarda il difensore tedesco Malick Thiaw. Secondo quanto riportato da Luca Pasotto della Gazzetta dello Sport, il centrale avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi al Newcastle, un club di Premier League in forte ascesa e con ampie disponibilità economiche. Questa indiscrezione ha messo in allerta la dirigenza rossonera, che non vuole in alcun modo perdere uno dei suoi perni difensivi.

La strategia del Diavolo per blindare il difensore

La potenziale partenza di Thiaw rappresenta un problema per il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che sta cercando di costruire una squadra solida e competitiva per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Per questo motivo, il club rossonero ha già studiato una contromossa decisa per scongiurare l’addio del giovane difensore. L’obiettivo è quello di recapitare al giocatore una proposta di rinnovo contrattuale che possa convincerlo a rimanere a Milano.

Il contratto attuale di Thiaw scade nel 2027, ma il Milan è consapevole che un’offerta vantaggiosa dal punto di vista economico e tecnico da parte di un club come il Newcastle potrebbe fare vacillare il giocatore. Per questo, l’intenzione è quella di offrire un nuovo accordo con un sostanzioso aumento dell’ingaggio, riconoscendo il suo ruolo di primo piano nella difesa rossonera e la sua crescita esponenziale negli ultimi anni. Thiaw, arrivato nel 2022, ha saputo conquistare la fiducia dei tifosi e dello staff tecnico grazie alle sue prestazioni solide e affidabili. La sua cessione lascerebbe un vuoto difficile da colmare.

Il ruolo di Allegri e le ambizioni del Milan

Anche il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, ha un ruolo centrale in questa vicenda. Il tecnico, noto per la sua attenzione alla fase difensiva, ritiene Thiaw un elemento fondamentale per la sua squadra. La sua forza fisica, la sua velocità e la sua capacità di impostare il gioco lo rendono il profilo ideale per la difesa che Allegri ha in mente. La dirigenza, guidata da Igli Tare, sta lavorando senza sosta per trovare una soluzione che possa soddisfare il giocatore e, allo stesso tempo, blindare un asset fondamentale del club.

Il Milan sa che il mercato inglese è molto aggressivo e che le offerte del Newcastle possono essere allettanti, ma il club rossonero è determinato a mantenere i suoi talenti e a costruire una squadra solida per le prossime stagioni. La trattativa per il rinnovo di Malick Thiaw è dunque un banco di prova importante per le ambizioni del Diavolo e per la gestione del calciomercato da parte di Igli Tare.