Thiaw Milan, oggi la giornata decisiva? Newcastle pronto al rilancio per il tedesco, un aspetto sarà fondamentale per l’esito della trattativa. Ecco quale

Thiaw Milan, oggi può essere la giornata decisiva per il passaggio al Newcastle: decisiva, oltre l’offerta, sarà la volontà del tedesco

Il mercato del Milan entra nel vivo con un’accelerazione significativa sul fronte Malick Thiaw. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Newcastle United è pronto a presentare una nuova, sostanziosa offerta per il difensore tedesco, cercando di convincere i rossoneri a cederlo. Questa mossa arriva nonostante il Milan avesse inizialmente chiuso le porte dopo la prima proposta inglese, dimostrando la chiara intenzione del club di Premier League di assicurarsi le prestazioni del centrale.

La situazione si fa ora estremamente interessante e potrebbe subire una svolta decisiva nelle prossime ore. La chiave per sbloccare la trattativa, stando alle indiscrezioni, risiede nella volontà del giocatore. Se Thiaw dovesse spingere per il trasferimento, manifestando chiaramente il desiderio di approdare in Inghilterra, il Milan potrebbe trovarsi di fronte a una decisione difficile ma necessaria. Nonostante la resistenza iniziale, la volontà del calciatore è spesso un fattore determinante nelle dinamiche di mercato, e un’offerta irrinunciabile, unita alla spinta di Thiaw, potrebbe far vacillare le certezze rossonere.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan aggiunge un ulteriore elemento di valutazione a questa complessa trattativa. Tare, noto per la sua capacità di gestire situazioni delicate e di prendere decisioni strategiche, avrà il compito di bilanciare le esigenze tecniche della squadra con quelle economiche del club. La sua posizione sarà cruciale nel valutare l’offerta del Newcastle e nel decidere se privarsi di un elemento importante della difesa, considerando anche l’attuale composizione della rosa e le eventuali alternative sul mercato. La solidità finanziaria del Newcastle è ben nota e le loro offerte sono spesso difficili da ignorare.

Anche il neo-allenatore Massimiliano Allegri sarà profondamente coinvolto in questa decisione. Allegri, tornato a guidare il Diavolo, avrà sicuramente voce in capitolo sulla permanenza o meno di Thiaw, un difensore che, pur con alti e bassi, ha dimostrato le sue qualità in Serie A e in campo internazionale. Per Allegri, avere una difesa solida è fondamentale per le sue strategie tattiche, e perdere un titolare, o comunque un giocatore di rotazione importante, potrebbe richiedere un immediato intervento sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. La sua valutazione tecnica sarà decisiva per capire quanto Thiaw sia considerato inamovibile per il progetto rossonero.

Il Milan si trova quindi a un bivio. Resistere alle lusinghe della Premier League e mantenere intatta la rosa, rischiando però di trattenere un giocatore scontento, oppure cedere Thiaw per una cifra cospicua che permetterebbe a Tare e Allegri di reinvestire sul mercato per rinforzare altri reparti o trovare un rimpiazzo? La sessione estiva di mercato è ancora lunga, ma le trattative importanti spesso si sbloccano con decisioni rapide e convinte. Il calciomercato è un gioco di incastri e di tempistiche, e il Milan dovrà agire con prontezza e intelligenza.

Gli occhi dei tifosi rossoneri sono ora puntati su Milanello e sulle prossime mosse del tandem Tare-Allegri. La possibile partenza di Thiaw, seppur dolorosa per alcuni, potrebbe rappresentare un’opportunità per il Milan di acquisire nuove risorse e modellare ulteriormente la squadra secondo le direttive del nuovo corso. Il futuro di Thiaw e, di riflesso, una parte delle strategie di mercato del Milan, si decideranno nelle prossime ore. La saga di Thiaw è appena iniziata, ma potrebbe concludersi molto presto.