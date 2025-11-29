Connect with us

Thiaw firma una doppietta e il Newcastle vince contro l'Everton. L'ex rossonero ancora protagonista in Premier League

Milan Lazio 1-0, finale rovente a San Siro. Allegri espulso e lunghissima revisione al Var. Ecco cos'è successo

Pagelle Milan Lazio: Leao decisivo, Nkunku evanescente

Milan Lazio 1-0: finisce col brivido ma con i 3 punti

Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

Thiaw sorprende ancora in Premier League. La doppietta dell’ex rossonero permette al Newcastle di vincere contro l’Everton

Il Newcastle United ha demolito l’Everton con un netto 1-4 in trasferta, e il protagonista assoluto è stato l’ex difensore del Milan, Malick Thiaw. Il giovane centrale, schierato titolare dalla squadra di Eddie Howe, ha firmato la sua prima, memorabile, doppietta in Premier League, garantendo una vittoria fondamentale per i Magpies.

L’inizio della gara è stato fulminante, con Thiaw che ha sbloccato il risultato dopo appena 52 secondi, realizzando il gol più rapido siglato in questa stagione del campionato inglese. Il primo tempo è stato dominato dal Newcastle, che ha chiuso sullo 0-3 grazie alle reti di Miley al 25′ e di Woltemade al 45′.

Thiaw: La Seconda Rete Sigilla La Partita e Aggiorna la Classifica

Il secondo tempo ha visto ancora Thiaw protagonista, con la sua seconda marcatura al 58′, portando il punteggio sul 4-0 e sigillando di fatto la vittoria. Nonostante il gol della bandiera dell’Everton, siglato da Dewsbury-Hall al 70′, il Newcastle ha gestito il risultato senza particolari affanni. Questa netta vittoria è cruciale per la squadra di Howe. Con questo successo e con l’aggiornamento dei risultati delle gare giocate, il Newcastle consolida la sua posizione in Premier League. La prestazione di Thiaw, che non solo ha difeso con solidità ma ha anche dimostrato un inaspettato istinto da attaccante, rappresenta un elemento di grande fiducia per il prosieguo della stagione.

