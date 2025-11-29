Milan Lazio, Dia e le sue parole a Dazn. Umiltà e coraggio nella sfida contro i rossoneri

Milan Lazio, Boulaye Dia parla così a Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di San Siro. Ecco le sue parole

Nel pre-partita di Milan-Lazio, l’attaccante biancoceleste Boulaye Dia ha offerto il suo punto di vista ai microfoni di DAZN, parlando del momento di forma della sua squadra. Dia ha evidenziato un trend positivo e una crescita evidente all’interno del gruppo, riconoscendo i progressi sia in fase difensiva che in quella offensiva. “Sì, la squadra sta crescendo. È vero che prendiamo meno gol, anche la fase offensiva sta crescendo,” ha affermato il giocatore. Questa percezione di miglioramento della compattezza e dell’efficacia su entrambi i fronti infonde fiducia in vista della delicata trasferta a San Siro.

Nonostante l’ottimismo, Dia ha mantenuto un approccio prudente, riconoscendo il calibro dell’avversario che la Lazio si appresta ad affrontare.

Milan Lazio, Dia e La Necessità di Umiltà Contro i Rossoneri

L’attaccante ha voluto sottolineare che, pur nella consapevolezza delle proprie capacità in crescita, la Lazio deve mantenere un basso profilo e grande concentrazione. “Sappiamo che oggi sarà una partita contro il Milan, ma dobbiamo fare la nostra partita con umiltà,” ha ammonito Dia. L’esortazione all’umiltà non è un segno di timore, ma piuttosto un invito alla massima dedizione e al rispetto tattico necessario per affrontare una delle formazioni più forti del campionato. Dia ha concluso con un approccio pragmatico: “Vediamo alla fine,” lasciando intendere che solo il risultato sul campo potrà misurare l’effettiva evoluzione della squadra. L’obiettivo primario è applicare il lavoro svolto e dimostrare la propria maturità tattica.