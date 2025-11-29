Tare a Dazn: «Nkunku? Arrivato senza preparazione. Abbiamo fiducia in lui. Su Maignan dico che...»

Tare parla così a Dazn a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Milan e Lazio. Le parole del dirigente rossonero

Nel pre-partita di Milan-Lazio, l’attuale Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, grande ex della squadra biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Tare ha subito confessato le forti emozioni provate nel rivedere i suoi ex colleghi, in particolare cuochi e magazzinieri, definendo l’incontro “bellissimo” e “emozionante”. Riguardo l’avversario, ha mostrato grande rispetto: la Lazio è “una squadra molto preparata” con giocatori che hanno vissuto partite importanti e che va affrontata con “massimo rispetto perché è una signora squadra”.

Il dirigente si è poi concentrato su due temi centrali per il Milan: il futuro di Mike Maignan e il rendimento di Nkunku.

Tare: Massima Fiducia in Nkunku e Serenità su Maignan

Riguardo la situazione di Mike Maignan, Tare ha confermato la soddisfazione della società per il portiere, dicendo che il suo grande campionato è in linea con quanto concordato a inizio anno con la dirigenza e l’allenatore. Ha specificato che le discussioni sul futuro avvengono “in serenità,” ma l’attenzione immediata è focalizzata sulla partita cruciale per la classifica. Su Nkunku, schierato titolare, Tare ha spiegato il suo rendimento al di sotto delle aspettative con la mancanza di preparazione, un infortunio subito in Nazionale e un reintegro graduale. Nonostante ciò, il DS ha espresso “grande fiducia” nel giocatore, sottolineando che Nkunku “può fare la differenza” e che il club continuerà a dargli il tempo necessario per diventare un elemento importante per la squadra.