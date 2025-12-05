Thiago Silva di nuovo al Milan? Tare e Allegri pensano al ritorno del brasiliano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Quella che fino a poco tempo fa sembrava una semplice suggestione romantica di mercato, sta assumendo ora i contorni di una possibilità concreta. Il Milan sta valutando seriamente il clamoroso ritorno a Milanello del difensore brasiliano Thiago Silva, soprannominato “Il Monstro”. La notizia, ripresa da Calciomercato.com e originata da un’indiscrezione de La Repubblica, indica che la corrente interna alla società rossonera favorevole a questa operazione nostalgia sta guadagnando sempre più forza.

Il piano, gestito anche dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sarebbe già delineato: un contratto semestrale, con scadenza 30 giugno, per regalare a Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato sulla panchina del Diavolo, un leader difensivo di assoluta esperienza per la cruciale seconda parte di stagione.

Il Leader Ideale per Allegri: Esperienza e Motivazioni

Il centrale brasiliano, che compirà presto 41 anni e attualmente milita nel Fluminense, sembra il profilo ideale per un reparto difensivo che ha bisogno di stabilità. La sua esperienza e il carisma lo rendono preferibile alla pista che porta a Sergio Ramos, che non sembra riscaldare gli animi di via Aldo Rossi.

Le motivazioni del Monstro sono duplici e ben definite. Da un lato c’è il desiderio di riavvicinarsi all’Europa e alla famiglia, con il figlio sotto contratto con il Chelsea a Londra. Dall’altro, Thiago Silva coltiva il sogno di strappare un’ultima convocazione con il Brasile guidato da Carlo Ancelotti.

A favorire il clamoroso ritorno al Milan c’è anche lo splendido rapporto che lega il difensore a Max Allegri, con cui vinse lo Scudetto nel 2011. Inoltre, la sua tenuta fisica è ancora invidiabile: in questa stagione, Thiago Silva ha disputato ben 43 gare da titolare, dimostrando di essere ancora al top.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Diavolo si assicurerebbe non solo un difensore, ma un vero e proprio mentoreper i giovani, portando a Milanello quell’esperienza internazionale fondamentale per affrontare gli impegni di Serie A e Supercoppa.