Thiago Silva Milan, suggestione clamorosa: il brasiliano può tornare davvero! Contratto di 6 mesi per il pupillo di Allegri

Thiago Silva, il 41enne del Fluminense vuole l’Europa per la famiglia e il Brasile di Ancelotti. Sergio Ramos non convince, il «Monstro» è integro

Quella che inizialmente sembrava solo una romantica suggestione di mercato, sta assumendo ora dopo ora i contorni di una possibilità concreta. Il Milan sta valutando seriamente il clamoroso ritorno di Thiago Silva a Milanello. Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, che riprendono un’indiscrezione de La Repubblica, la corrente interna alla società favorevole a questa operazione nostalgia sta guadagnando sempre più forza. Il piano sarebbe già delineato: un contratto semestrale, da gennaio fino al 30 giugno, per regalare a Massimiliano Allegri un leader difensivo di assoluta esperienza per la seconda parte di stagione.

Thiago Silva e lo splendido rapporto con Allegri

A 41 anni suonati, il centrale brasiliano del Fluminense sembra il profilo ideale per gestire le pressioni di una piazza esigente, molto più della pista Sergio Ramos che non sembra scaldare i cuori di via Aldo Rossi. Le motivazioni del «Monstro» sarebbero duplici: da un lato il desiderio di riavvicinarsi all’Europa e alla famiglia (con il figlio sotto contratto col Chelsea a Londra), dall’altro il sogno di strappare un’ultima convocazione nel Brasile di Carlo Ancelotti. A favorire il tutto c’è lo splendido rapporto con Max Allegri, con cui vinse lo Scudetto nel 2011, e una tenuta fisica invidiabile: in questa stagione ha disputato ben 43 gare da titolare.

La carriera di Thiago Silva parla da sola e non ha bisogno di presentazioni, ma i numeri confermano la sua grandezza e longevità. Oltre alle 119 presenze e 6 gol collezionati nella sua prima avventura rossonera, il difensore vanta un curriculum impressionante con 315 gettoni al PSG, 155 al Chelsea e 181 al Fluminense, senza dimenticare le 113 partite con la Seleção. Un bagaglio di esperienza mostruoso che potrebbe rivelarsi fondamentale per blindare la difesa del Milan nei mesi decisivi.

