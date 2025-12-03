Thiago Silva e il patto con il Milan. La corrente pro-brasiliano vince in dirigenza? E quel retroscena fa sognare i tifosi

Thiago Silva Milan, una suggestione che diventa realtà: il difensore pronto per un contratto di sei mesi. Il sogno Mondiale passa per Milano

Circa un anno fa, il 10 dicembre 2024, Thiago Silva era tornato a visitare Milanello, dodici anni dopo la sua cessione dolorosa al PSG insieme a Zlatan Ibrahimovic nel 2012. Quella partenza segnò un punto di svolta negativo per i rossoneri, che hanno ritrovato la strada della rinascita solo a partire dal 2020. Oggi, però, il difensore brasiliano è l’uomo al centro di un clamoroso scenario di mercato.

Come si legge sulle pagine dell’edizione odierna di Repubblica, rilanciato anche da TMW, il Milan sta pensando seriamente di riportare Thiago Silva a Milano. Quella che era nata come una semplice suggestione sta acquisendo forza giorno dopo giorno. All’interno del Club si è aperto un dibattito acceso, ma la corrente di pensiero che spinge in modo deciso per il suo ritorno sta prendendo forza e sta avendo la meglio.

Thiago Silva e il contratto semestrale

Il punto d’incontro potrebbe essere un contratto di sei mesi, da gennaio a giugno. Tale ipotesi è concreta in quanto il difensore ha un accordo con il Fluminense per liberarsi a fine dicembre, al termine del campionato brasiliano. Nonostante i 41 anni, Thiago Silva è un atleta impeccabile, come dimostrano le 43 partite giocate da titolare lo scorso anno. Il Milan, che secondo Repubblica manderà in prestito il giovane Odogu, ha bisogno di un centrale e sta toccando con mano come i campioni facciano sempre la differenza.

Il ritorno sarebbe spinto anche da ragioni personali e ambizioni: il desiderio di tornare in Europa per stare vicino alla famiglia (il figlio Isago ha firmato con il Chelsea) e la voglia mai nascosta di giocare il prossimo Mondiale, sperando in una chiamata del CT Carlo Ancelotti.

