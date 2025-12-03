Thiago Silva Milan, speranze ancora vive per il ritorno in rossonero? La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’apertura della finestra di calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan è pronto a tentare un colpo clamoroso per rafforzare il reparto difensivo: il ritorno di Thiago Silva. L’ipotesi che l’esperto difensore brasiliano, che a 41 anni non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri, possa riabbracciare il Diavolo sta diventando sempre più concreta.

La Difesa ha Bisogno di Esperienza

La dirigenza, con il nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, in prima linea, sta valutando la necessità di inserire un uomo di grande esperienza al centro della difesa. Se in estate il club meneghino ha dovuto accontentarsi dell’arrivo last minute del giovane David Odogu (dopo aver mancato obiettivi esperti come Akanji e Gomez), la necessità di rimpolpare il reparto è urgente, specialmente considerando che il Milan di Massimiliano Allegri, il tattico livornese, gioca con la difesa a tre e ha riserve limitate.

Secondo quanto scrive Repubblica questa mattina, “Il Milan accelera per Thiago Silva.” Il momento è propizio: il difensore si libererà dal Fluminense a fine dicembre, con la conclusione del campionato brasiliano.

I Fattori Chiave del Ritorno Shock

L’affare non è soltanto un sogno romantico, ma poggia su solide basi logistiche e personali:

Amore Reciproco: Il legame tra il campione brasiliano e i rossoneri non si è mai sopito.

Il legame tra il e i non si è mai sopito. Rapporti Chiave: Thiago Silva vanta un grande rapporto sia con Zlatan Ibrahimovic (dirigente chiave) che con l’attuale allenatore, Massimiliano Allegri .

vanta un sia con (dirigente chiave) che con l’attuale allenatore, . Motivazioni Familiari: La sua famiglia risiede a Londra , rendendo il ritorno in Europa una scelta logistica ideale.

La sua famiglia risiede a , rendendo il ritorno in Europa una scelta logistica ideale. Obiettivo Mondiale: Il difensore ha l’ambizione di rimettersi nel radar del calcio che conta per tentare una clamorosa convocazione al prossimo Mondiale.

L’idea è un contratto di sei mesi per sfruttare la sua enorme esperienza, la sua leadership e le sue abilità difensive in una seconda parte di stagione che sarà cruciale per gli obiettivi del Diavolo.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.