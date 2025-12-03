Pulisic rientra in gruppo: a disposizione per la Lazio in Coppa Italia. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Arriva una notizia eccellente direttamente da Milanello per lo staff tecnico e i tifosi del Milan. In vista della cruciale sfida di Coppa Italia di domani sera contro la Lazio, il tecnico Massimiliano Allegri può sorridere: Christian Pulisic ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è ufficialmente recuperato.

Il Ritorno del Fantasista Americano

Il fantasista americano, uno dei giocatori più decisivi e imprevedibili del Diavolo, aveva saltato l’ultima partita di campionato, lasciando il timore di un’assenza prolungata. Tuttavia, il lavoro svolto dallo staff medico e l’impegno del giocatore hanno dato i loro frutti.

A riferire la notizia è stato Peppe Di Stefano su SkySport24: Pulisic è arruolabile e nel pomeriggio raggiungerà Romainsieme al resto della squadra rossonera. La sua presenza è un fattore determinante per il Milan in un match ad eliminazione diretta, che mette in palio l’accesso ai quarti di finale.

Un Invaluable Jolly per Allegri e Tare

La disponibilità di Christian Pulisic offre a Massimiliano Allegri, il pragmatico e vincente allenatore livornese, un prezioso jolly tattico. Sebbene non sia scontato vederlo in campo dal primo minuto – per evitare rischi di ricadute muscolari – la sua capacità di cambiare ritmo e di saltare l’uomo lo rende un’arma letale da inserire a partita in corso, specialmente contro un avversario rognoso come la Lazio di Maurizio Sarri.

Il recupero del numero 11 è una grande notizia anche per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club meneghino, che punta a valorizzare al massimo i talenti offensivi della rosa per centrare gli obiettivi stagionali. Avere un giocatore della sua qualità a disposizione, anche solo per spezzare l’equilibrio negli ultimi minuti, rappresenta una spinta psicologica e tecnica non indifferente per i rossoneri.

Il Milan è quindi pronto a schierare la sua migliore formazione possibile all’Olimpico, con la consapevolezza che la magia e la creatività di Pulisic possono rivelarsi l’ago della bilancia.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.