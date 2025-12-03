Modric e l’eternità rossonera: il paradosso dell’insostituibile. Allegri deve dosare il tesoro croato. C’è il piano del livornese

Modric, quarant’anni e la geometria al Milan: la gestione del croato nel tour de force di dicembre è una necessità per Allegri

Quarant’anni e l’energia di un ventenne: Luka Modric si è preso il Milan e non intende mollare la presa. Il centrocampista croato, che ha coronato il sogno rossonero arrivando all’alba dei quarant’anni, ha superato le più rosee aspettative, giocando undici delle dodici partite di Serie A per tutti i 90 minuti e venendo sostituito solo in un’occasione, all’ottantesimo. Come evidenzia TMW, la sua presenza è diventata ossigeno, geometria e calma nel centrocampo del Milan, con un livello di prestazioni difficile da abbassare. Qui si cela il paradosso: Modric è indispensabile ma c’è il rischio concreto di “consumarlo” troppo.

Modric, Allegri vuole gestirlo

Adesso, con cinque (o forse sei) partite nel denso mese di dicembre, arriva il momento della verità e degli straordinari. Questo piccolo tour de force, in una stagione priva di impegni europei, metterà alla prova la risorsa più preziosa della squadra. La domanda, che tutti temono di fare ad alta voce, è: quanto può reggere Modric?

La risposta, in linea con quanto si prospettava, è semplice: non tutte le partite e non sempre i 90 minuti, ma gran parte di esse sì. La parola d’ordine è gestione: cercare di non tirare troppo la corda per non rischiare di vederla spezzata, come ha sempre paventato Allegri in vista del famoso mese di marzo. Un campione di questo calibro, capace di correre per quattro e di recuperare palloni come un mediano qualunque, va dosato, protetto e centellinato.

L’altro quesito riguarda la dipendenza dal croato: la squadra sa vivere senza Modric? Le alternative nel centrocampo del Milan ci sono e sono state costruite proprio per permettere a Luka di tirare il fiato. E l’allenatore livornese lo sa bene: per uno come Allegri, che ha sempre avuto la dote di gestire alla perfezione i suoi uomini, alternare e ruotare non è una scelta, è una necessità. Modric, con la sua umiltà e la sua longevità (63 partite a 39 anni con il Real), è un patrimonio che il Milan deve preservare.

