Milan Lazio, Modric esulta così sui social. Tutta la gioia del centrocampista rossonero

Milan Lazio, Luka Modric esulta così sui social dopo la vittoria dei rossoneri con gol di Rafael Leao: il suo messaggio

Ancora una volta, nella sfida vinta contro la Lazio, il Milan ha potuto contare sull’esperienza e la tenacia di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, che a 40 anni non salta un minuto in campo, si conferma una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Sebbene la sua prestazione contro i biancocelesti possa essere apparsa meno appariscente, il suo apporto in termini di lavoro oscuro e gestione del gioco è stato cruciale, dimostrando un’integrità fisica e mentale fuori dal comune. Questo impegno costante riflette la grandezza di un giocatore che vanta il record di trofei vinti con la prestigiosa maglia del Real Madrid.

Il centrocampista croato non è solo un esempio di longevità, ma anche un leader emotivo. Subito dopo la vittoria che ha consolidato la posizione del Milan in testa alla classifica, Luka Modric ha voluto condividere la sua gioia con i tifosi.

Milan Lazio, L’Esultanza Social di Modric Dopo l’Importante Vittoria

Attraverso i suoi canali social, il campione ha celebrato l’ennesimo successo stagionale, caricando l’ambiente rossonero con un messaggio di pura determinazione. “Un’altra grande vittoria! Continuiamo così! Forza Milan!”, ha scritto Luka Modric, aggiungendo i simbolici cuori rossoneri. L’entusiasmo del croato testimonia la sua completa immersione nel progetto Milan e la sua volontà di continuare a essere il faro per la squadra, proiettandola verso obiettivi ambiziosi come lo Scudetto.

