Tiago Fernandes, ex tecnico di Leao, parla così della stella rossonera. Dal suo nuovo ruolo alla cura Allegri

Trevisani esalta il Milan a Pressing: «Maignan è Gesù, Leao un grande centravanti e su Allegri avevo ragione. I pochi gol subiti? Penso che...»

Florenzi, clamoroso retroscena su Lautaro Martinez! L'ha detto veramente, non se lo aspettava nessuno

Caressa demolisce Collu dopo Milan-Lazio: «Una pataccata, ha pensato di prenderci in giro»

Allegri, retroscena nello spogliatoio dopo Milan Lazio: il discorso alla squadra e quella paura svanita. Cosa è successo

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Leao

Tiago Fernandes, ex tecnico di Leao allo Sporting Lisbona, parla così delle prestazioni della stella rossonera. Le sue parole

Il gol che ha deciso Milan-Lazio, spingendo i rossoneri in vetta, non è stato un evento isolato, ma la conferma di una trasformazione: Rafael Leao è tornato a fare il centravanti. Per molti la sua posizione attuale sembra una novità, ma la verità è che il suo DNA è sempre stato quello dell’attaccante centrale. A rivelare questo segreto è Tiago Fernandes, il tecnico che ha cresciuto Leao allo Sporting CP e il primo a intuire il suo destino da numero 9. Fernandes, ora allenatore del Portimonense, non ha dubbi: Leao è il calciatore di maggior talento che abbia mai allenato, paragonabile per potenziale solo a un giovanissimo Cristiano Ronaldo.

Fernandes ha sempre visto Leao al centro dell’attacco, dove il gioco è più rapido e la responsabilità è maggiore. “Il suo rendimento da punta non è una novità, Rafael è un numero 9,” ha raccontato. Fin da piccolo, la sua velocità, la tecnica e la qualità nell’ultimo gesto ricordavano il “Fenomeno” Ronaldo. L’esperimento da centravanti, che qualcuno colloca ai tempi del Lille, in realtà affonda le radici nelle giovanili portoghesi, ben prima dell’arrivo al Milan e della “cura Allegri”.

Tiago Fernandes e Leao: un destino da centravanti

Il gol contro la Lazio è la testimonianza che il destino di Rafael Leao si è, semplicemente, rimesso al suo posto. Un talento capace di giocare ovunque e in qualsiasi top club del mondo. Fernandes si dice emozionato nel vederlo brillare a San Siro, riconoscendo nel Milan di Allegri l’ambiente perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità. La storia tra i due è stata cruciale, e ora il tecnico portoghese è convinto che Leao segnerà moltissimo in questa stagione, coronando il sogno scudetto rossonero.

