Tiago Fernandes, ex tecnico di Leao, parla così della stella rossonera. Dal suo nuovo ruolo alla cura Allegri

Tiago Fernandes, ex tecnico di Leao allo Sporting Lisbona, parla così delle prestazioni della stella rossonera. Le sue parole

Il gol che ha deciso Milan-Lazio, spingendo i rossoneri in vetta, non è stato un evento isolato, ma la conferma di una trasformazione: Rafael Leao è tornato a fare il centravanti. Per molti la sua posizione attuale sembra una novità, ma la verità è che il suo DNA è sempre stato quello dell’attaccante centrale. A rivelare questo segreto è Tiago Fernandes, il tecnico che ha cresciuto Leao allo Sporting CP e il primo a intuire il suo destino da numero 9. Fernandes, ora allenatore del Portimonense, non ha dubbi: Leao è il calciatore di maggior talento che abbia mai allenato, paragonabile per potenziale solo a un giovanissimo Cristiano Ronaldo.

Fernandes ha sempre visto Leao al centro dell’attacco, dove il gioco è più rapido e la responsabilità è maggiore. “Il suo rendimento da punta non è una novità, Rafael è un numero 9,” ha raccontato. Fin da piccolo, la sua velocità, la tecnica e la qualità nell’ultimo gesto ricordavano il “Fenomeno” Ronaldo. L’esperimento da centravanti, che qualcuno colloca ai tempi del Lille, in realtà affonda le radici nelle giovanili portoghesi, ben prima dell’arrivo al Milan e della “cura Allegri”.

Tiago Fernandes e Leao: un destino da centravanti

Il gol contro la Lazio è la testimonianza che il destino di Rafael Leao si è, semplicemente, rimesso al suo posto. Un talento capace di giocare ovunque e in qualsiasi top club del mondo. Fernandes si dice emozionato nel vederlo brillare a San Siro, riconoscendo nel Milan di Allegri l’ambiente perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità. La storia tra i due è stata cruciale, e ora il tecnico portoghese è convinto che Leao segnerà moltissimo in questa stagione, coronando il sogno scudetto rossonero.