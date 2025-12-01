Sergio Ramos Milan, suggestione a zero: lo spagnolo si offre ai rossoneri dopo l’addio al Messico. Concorrenza in Serie A? La situazione

Sergio Ramos Milan: il difensore lascia il Monterrey e sogna la Serie A. Retroscena Inter, ma ora spunta la proposta al Diavolo per gennaio



Il futuro di Sergio Ramos è tornato prepotentemente al centro delle cronache di mercato internazionali dopo la decisione ufficiale di lasciare il Monterrey. Come riportato negli scorsi giorni dalla stampa spagnola, il leggendario difensore ex Real Madrid e Siviglia non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Al contrario, è alla ricerca di un’ultima, grande sfida ad alto livello, spinto dalla speranza, seppur remota, di rientrare nei piani della Nazionale per il prossimo Mondiale. In questo scenario, l’Italia sembra essere la destinazione prediletta.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, Ramos si trova in una fase della carriera in cui non vuole fermarsi e desidera trovare una squadra che necessiti di un leader aggiuntivo già da gennaio, senza attendere la finestra estiva.

Sergio Ramos, retroscena sull’Inter e suggestione Milan

Il campionato italiano esercita un fascino particolare sul centrale spagnolo, ritenuto un ambiente competitivo ma tatticamente perfetto per esaltare un profilo di grande esperienza come il suo. Romano ha anche svelato un retroscena interessante: Ramos sarebbe stato proposto all’Inter due anni fa, poco prima del suo ritorno al Siviglia, ma il club nerazzurro all’epoca non mostrò entusiasmo per l’operazione.

Oggi però lo scenario è cambiato e si tinge di rossonero. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Sergio Ramos è stato clamorosamente proposto al Milan a parametro zero. Il difensore vuole rimettersi in gioco e valuta seriamente la destinazione italiana. Per il Milan, che potrebbe aver bisogno di personalità e ricambi nel reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione, si tratterebbe di un’occasione di mercato suggestiva: un campione pluridecorato pronto a portare carisma immediato a Milanello.