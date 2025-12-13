 Thiago Silva e le sue parole sul suo addio al Milan
Thiago Silva torna a parlare del suo addio al Milan. I problemi rossoneri e quella telefonata di Galliani…

Thiago Silva, ex difensore rossonero, ha parlato così del suo passato al Milan e rivelato alcuni aneddoti della sua avventura al Diavolo

Intervistato da France Football, l’ex difensore di Milan e Chelsea, Thiago Silva, ha svariato su diversi temi, molti dei quali riguardano il suo futuro. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Thiago Silva sull’addio al Milan e il suo futuro

Ricordando il trasferimento che lo portò via da Milano: «A giugno 2012 ero convinto di restare in rossonero, ma Galliani mi chiamò per dirmi che c’erano problemi finanziari e così firmai per il PSG, dove poi mi sono sentito come a casa».

Infine, ha espresso il suo desiderio per la carriera post-calcio: «Mi piacerebbe allenare tutte le squadre dove ho giocato. Quindi anche Milan e PSG. Magari non succederà. Ma nel caso in cui dovesse succedere sarebbe qualcosa di magico».

