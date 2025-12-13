Thiago Silva si confessa: «Maldini ha cambiato la mia mentalità. L’addio ai rossoneri? Galliani mi disse questo. Sul mio futuro…»

Thiago Silva, ex difensore rossonero, ha parlato così del suo passato al Milan e rivelato alcuni aneddoti della sua avventura al Diavolo

Intervistato da France Football, l’ex difensore di Milan e Chelsea, Thiago Silva, ha svariato su diversi temi, molti dei quali riguardano il suo futuro. Sulla sua longevità in campo, ha dichiarato: «È germogliata osservando Maldini al Milan. Ho capito che per durare bisognava fare molti sacrifici. E da lì ho cambiato mentalità».

Riguardo al suo rapporto con l’allenatore e le ambizioni personali: «Non abbiamo parlato di convocazione, ma sa che può contare su di me. Il sogno assoluto sarebbe chiudere la carriera con un titolo di campione del Mondo».

Thiago Silva, L’Addio al Milan per il PSG

Ricordando il trasferimento che lo portò via da Milano: «A giugno 2012 ero convinto di restare in rossonero, ma Galliani mi chiamò per dirmi che c’erano problemi finanziari e così firmai per il PSG, dove poi mi sono sentito come a casa».

Infine, ha espresso il suo desiderio per la carriera post-calcio: «Mi piacerebbe allenare tutte le squadre dove ho giocato. Quindi anche Milan e PSG. Magari non succederà. Ma nel caso in cui dovesse succedere sarebbe qualcosa di magico».