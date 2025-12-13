 Thiago Silva parla così di Paolo Maldini e Carlo Ancelotti
Thiago Silva parla così sull’impatto che ebbe Maldini su di lui. E su Ancelotti invece dice questo…

24 minuti ago

Paolo Maldini

Thiago Silva, ex difensore rossonero, ha parlato così del suo passato al Milan e rivelato alcuni aneddoti della sua avventura al Diavolo

Intervistato da France Football, l’ex difensore di Milan e Chelsea, Thiago Silva, ha svariato su diversi temi, molti dei quali riguardano il suo futuro. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Thiago Silva sull’influenza di Maldini e Ancelotti

Sulla sua longevità in campo, ha dichiarato: «È germogliata osservando Maldini al Milan. Ho capito che per durare bisognava fare molti sacrifici. E da lì ho cambiato mentalità».

Riguardo al suo rapporto con Ancelotti e le ambizioni personali: «Non abbiamo parlato di convocazione, ma sa che può contare su di me. Il sogno assoluto sarebbe chiudere la carriera con un titolo di campione del Mondo».

LE DICHIARAZIONI DI THIAGO SILVA

