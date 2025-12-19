Thiago Silva torna al Milan? Durante parla così del difensore: «Ai rossoneri servono certezze come lui. A 40 anni fa ancora la differenza»

Thiago Silva può davvero tornare al Milan a gennaio? Le parole di Sabatino Durante non lasciano alcun dubbio

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo e, tra i nomi che circolano con insistenza per puntellare la difesa di Massimiliano Allegri, quello di Thiago Silva continua a dividere l’opinione pubblica. Sulla questione è intervenuto il noto procuratore Sabatino Durante, che ai microfoni di Radio Sportiva ha espresso un parere decisamente favorevole a un possibile ritorno a Milanello del fuoriclasse brasiliano.

Thiago Silva può fare ancora la differenza in Serie A

Nonostante la carta d’identità reciti 41 anni, Durante sottolinea come il centrale rappresenti ancora un profilo di assoluta eccellenza. Secondo l’agente, l’integrità fisica e l’intelligenza tattica del giocatore sono fuori discussione: “A gennaio servono certezze e lui conosce l’ambiente come pochi altri”, ha ribadito Durante, evidenziando come l’inserimento di una figura con il suo carisma sarebbe immediato, annullando i rischi legati all’adattamento.

L’analisi si sposta poi sul livello attuale del calcio italiano, fattore che giocherebbe a favore dell’ex capitano rossonero. “In una Serie A di terzo livello, uno con i suoi piedi e la sua testa fa ancora la differenza”, è l’affondo del procuratore, convinto che la superiorità tecnica di Thiago Silva possa ancora dominare nel nostro campionato. Per il Milan, il ritorno dello “Sceriffo” non sarebbe solo un’operazione nostalgia, ma un innesto funzionale per dare solidità alla difesa e puntare con decisione allo Scudetto.