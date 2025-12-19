RedBird vuole chiudere il vendor loan con Elliott: Cardinale alla ricerca di un finanziamento di 600 milioni di euro

RedBird è alla ricerca di un finanziamento da 600 milioni di euro che chiudere il vendor loan con Elliott: i dettagli

Il fondo guidato da Gerry Cardinale è attivamente impegnato nel rifinanziamento del vendor loan, ovvero il prestito concesso dal fondo Elliott nel 2022 per agevolare il passaggio di proprietà del club. Secondo quanto riportato dal sito specializzato PitchBook, RedBird punta a ottenere un finanziamento compreso tra i 600 e i 700 milioni di dollari (circa 500-600 milioni di euro) per estinguere l’impegno con la precedente proprietà.

RedBird, L’asse con Comvest e la formula PIK

Tra i potenziali finanziatori interessati all’operazione emerge il nome di Comvest Credit Partners, società di private credit con cui RedBird ha già collaborato lo scorso aprile per il finanziamento della piattaforma iCreditWorks. La struttura dell’accordo in fase di valutazione prevede l’utilizzo di una formula finanziaria specifica denominata PIK (payment-in-kind) al 100%. In questo scenario, RedBird non sarebbe tenuta a versare gli interessi anno dopo anno; questi verrebbero invece accumulati e sommati al capitale principale, portando a un pagamento unico e integrale solo alla scadenza del contratto.

RedBird, Lo stato delle trattative e le cifre in gioco

Al 30 giugno 2025, il debito verso Elliott era salito a 523 milioni di euro a causa della maturazione di nuovi interessi, con una scadenza tecnica attualmente fissata per il luglio 2028. Sebbene le trattative con Comvest e altri partner siano definite concrete da fonti vicine all’operazione, i termini finali non sono ancora stati siglati ufficialmente. L’obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi è quello di rimodulare l’esposizione debitoria, sfruttando la flessibilità concessa dai nuovi partner finanziari per garantire stabilità ai progetti di crescita del club nel lungo periodo.