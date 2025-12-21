Thiago Silva firma con il Porto ma sui social arrivano le critiche nei suoi confronti: il difensore risponde così

Thiago Silva, pioggia di critiche per il difensore brasiliano dopo il suo trasferimento al Porto: lui risponde così sui social

L’annuncio del trasferimento di Thiago Silva al Porto ha scosso il mercato internazionale, lasciando un pizzico di amaro in bocca nell’ambiente rossonero. L’eterno campione brasiliano ha scelto di tornare nel club che lo aveva lanciato a inizio carriera, chiudendo definitivamente la porta a un possibile e romantico ritorno a Milanello. Nonostante i suoi 40 anni suonati, il centrale avrebbe potuto rappresentare un innesto di carisma e leadership fondamentale per lo scacchiere di Massimiliano Allegri, che sta lavorando intensamente per dare una nuova identità difensiva al Milan.

Tuttavia, la dirigenza rossonera ha preferito orientarsi verso profili più giovani, seguendo la linea verde tracciata per il futuro del club. La scelta di non affondare il colpo per l’ex capitano ha diviso la tifoseria, convinta che l’esperienza di “O Monstro” sarebbe stata preziosa per far crescere i talenti presenti in rosa. Nel frattempo, in Brasile, l’addio al Fluminense non è stato indolore: il calciatore è stato costretto a intervenire sui social per difendersi da pesanti critiche e accuse di scarso attaccamento alla maglia.

Thiago Silva, la sua difesa social

“Sono qui per chiarire cose dette da menti maligne”, ha dichiarato con fermezza il difensore, ribadendo il suo amore eterno per il club di Rio. Mentre Thiago Silva si prepara alla nuova sfida in Portogallo, resta il dubbio tattico su quanto avrebbe potuto incidere nel sistema di gioco di Allegri. Un difensore con la sua lettura del gioco avrebbe certamente facilitato il compito del tecnico livornese, che ora dovrà trovare altrove quel leader carismatico necessario per guidare la retroguardia del Milan verso i prossimi obiettivi stagionali.