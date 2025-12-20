Thiago Silva Milan, clamoroso retroscena sulla firma col Porto: contratto pronto già da giorni? La ricostruzione

Thiago Silva Milan, spunta il retroscena sul passaggio al Porto del difensore brasiliano: contratto già firmato tre giorni fa

L’attesa è finita, ma il finale non è quello sperato da molti tifosi milanisti. Thiago Silva è ufficialmente un nuovo giocatore del Porto. Il difensore brasiliano, classe 1984, ha scelto di tornare nel club che lo aveva già accolto all’inizio della sua carriera europea, chiudendo definitivamente la porta a un possibile ritorno in Italia o alla permanenza in Premier League.

Il retroscena di Fabrizio Romano

Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso un video sul suo canale YouTube, l’operazione era blindata già da diversi giorni, nonostante i tentativi in extremis di altri club:

Firme anticipate: Il brasiliano aveva già siglato e rispedito i contratti tre giorni fa. L’accordo prevede un legame con i “Dragões” con un’opzione di estensione fino al giugno 2027 .

Il brasiliano aveva già siglato e rispedito i contratti tre giorni fa. L’accordo prevede un legame con i “Dragões” con un’opzione di estensione fino al . Assalto tardivo: Nelle ultime 48 ore, diversi club hanno tentato un inserimento disperato. In Italia ci ha provato con insistenza la Fiorentina , mentre in Inghilterra il Brentford ha giocato la carta della stabilità familiare, offrendogli di restare a vivere a Londra.

Nelle ultime 48 ore, diversi club hanno tentato un inserimento disperato. In Italia ci ha provato con insistenza la , mentre in Inghilterra il ha giocato la carta della stabilità familiare, offrendogli di restare a vivere a Londra. Niente Milan: Nonostante le suggestioni dei tifosi e la necessità del Milan di trovare un leader difensivo per Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera non ha mai affondato il colpo, lasciando che il “Monstro” seguisse il cuore verso il Portogallo.

♟️ Le ragioni della scelta

Thiago Silva torna al Porto per ragioni professionali e personali, convinto dal progetto tecnico di un club che disputa costantemente la Champions League e che gli garantisce un ruolo da protagonista assoluto nonostante i 41 anni suonati. Per il Milan, questo annuncio sposta definitivamente il mirino su altri profili per gennaio, come Axel Disasi o Niklas Süle.