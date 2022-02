Theo Hernandez sul momento del Milan: «Dobbiamo continuare così»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez parla così del momento del Milan dopo le vittorie nel derby ed in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

Theo Hernandez, in occasione del rinnovo di contratto, ha rilasciato qualche dichiarazione sul momento del Milan. Le sue parole.

«È da tanto tempo che stiamo giocando bene. È un momento bello e meraviglioso. Dobbiamo continuare così. Il calcio è divertimento, ti devi divertire e se non ti diverti non riesci a giocare.. Anche in allenamento ridiamo, ma poi quando dobbiamo fare le cose le facciamo».

