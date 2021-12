Theo Hernandez è stato premiato a Milanello per aver centrato le 100 presenze con la maglia del Milan – VIDEO

Premio in settimana per Theo Hernandez, che ha ricevuto i complimenti di Maldini per le 100 presenze con la maglia del Milan. Il terzino rossonero è stato premiato a Milanello per il suo trguardo con la maglia del Diavolo.

An important milestone for a keystone of our team 🚄

Un traguardo importante per il nostro Theo 🚄#SempreMilan pic.twitter.com/yPOapSdutx — AC Milan (@acmilan) December 18, 2021

Le parole di Maldini alla consegna del premio: «Complimenti Theo per le tue 100 presenze con 16 gol al Milan. Speriamo che tu ne possa fare tante altre».