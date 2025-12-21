Theo Hernandez parla, ma il Milan non si pente della sua cessione: Ramazzotti rivela la reazione del club rossonero al terzino francese

Theo Hernandez, le parole del terzino francese fanno rumore ma il Milan non sembra pentirsi della sua cessione: la spiegazione di Ramazzotti

In via Aldo Rossi il capitolo Theo Hernandez è considerato definitivamente chiuso. Nonostante le recenti dichiarazioni del terzino francese alla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan non ha manifestato alcun segno di pentimento, convinta che la separazione avvenuta la scorsa estate sia stata la scelta più corretta per il bene del club. Alla base del divorzio un mix esplosivo: un rendimento crollato drasticamente, culminato nell’espulsione contro il Feyenoord che è costata l’eliminazione dalla Champions, e pretese per il rinnovo (oltre 8 milioni netti) giudicate fuori mercato rispetto all’impegno mostrato.

La società aveva riposto massima fiducia in Theo, affidandogli spesso anche la fascia da capitano, ma i segnali ricevuti sono stati deludenti. Dall’ammutinamento del cooling break a Roma contro la Lazio, fino al rigore scippato a Pulisic nella trasferta di Firenze, il club ha percepito una mancanza di leadership e di sostegno verso la guida tecnica. Mentre oggi la dirigenza è totalmente focalizzata sul supporto a Massimiliano Allegri e sulle mosse del mercato di riparazione, il confronto con il passato evidenzia come alcuni comportamenti non fossero più in linea con lo stile richiesto a un atleta rossonero.

Theo Hernandez, La gestione di Allegri e il contrasto con la vecchia guardia

Come spiegato da Andrea Ramazzotti, su La Gazzetta dello Sport, il club si aspettava che i senatori aiutassero la transizione tecnica, ma Theo è apparso spesso svagato e poco propenso al sacrificio in allenamento. Il contrasto con l’attuale gestione di Massimiliano Allegri, basata su disciplina e solidità, sarebbe stato probabilmente insanabile. Mentre giocatori come Tomori hanno dimostrato attaccamento alla maglia rifiutando offerte prestigiose da Juventus e Tottenham, Hernandez non ha esitato a volare in Arabia Saudita davanti a un ingaggio da 25 milioni di euro a stagione.

Oggi il Milan guarda avanti. La priorità di via Aldo Rossi è blindare i professionisti che mettono il gruppo al primo posto, come dimostra l’imminente rinnovo di Tomori. Le parole di Theo vengono dunque archiviate come il tentativo di giustificare un addio che, nei fatti, è stato accelerato dai suoi stessi errori tecnici e comportamentali. Allegri ha ora il compito di plasmare un gruppo coeso, dove la maglia e la disciplina contano più delle individualità capricciose.