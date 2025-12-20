Theo Hernandez sicuro: «Senza Maldini è sparito il Milanismo». E racconta un clamoroso retroscena su Calabria

Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è tornato sull’addio di Paolo Maldini svelando un clamoroso retroscena: c’entra Calabria

Nell’intervista fiume rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Riad, Theo Hernandez ha toccato il punto più dolente per la tifoseria: la perdita dell’identità societaria dopo l’addio di Paolo Maldini. Il francese ha descritto un clima di freddezza e rottura con i valori storici del club.

Il retroscena della maglia e l’addio a Paolo

Theo ha svelato un dettaglio emblematico della tensione vissuta a Milanello prima del suo trasferimento:

Il gesto proibito: “Io e Calabria ci presentammo a Milanello con la maglia di Paolo, ma a qualcuno in società non andò bene. È stato triste veder strappare una bandiera in quel modo”.

Lo spaesamento: Senza la figura del suo mentore, Theo si è sentito smarrito: "Dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. A parte Ibra, la mancanza di milanismo oggi si sente fortissimo".

Il terzino ha ribadito che la sua priorità era restare, ma le minacce di finire fuori rosa lo hanno spinto ad accettare l’offerta araba, lasciando un Milan che, secondo lui, non rispecchia più le ambizioni del passato.

