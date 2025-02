Theo Hernandez Milan, club furioso con il francese! Spunta l’ipotesi che spiazza completamente i tifosi

Theo Hernandez Milan, i rossoneri sono furiosi con il francese dopo l’espulsione rimediata contro il Feyenoord: ipotesi multa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, dopo l’eliminazione patita in Champions League per mano del Feyenoord ieri sera a San Siro, è furioso con Theo Hernandez per l’espulsione che ha compromesso irrimediabilmente la partita e la qualificazione.

I rossoneri con ogni probabilità multeranno il francese per la simulazione: la netta sensazione è che nella serata di ieri si sia consumato l’addio tra Theo Hernandez e il club rossonero. A giugno la resa dei conti.