Theo Hernandez: «Stiamo lavorando. Decisioni dell’arbitro non corrette»

Theo Hernandez commenta le decisioni arbitrali di Cakir a BeIN Sports. Le parole del terzino francese al termine della sfida tra Milan e Atletico Madrid.

«Non penso che Kessié, da quanto ho visto dal campo, meritasse un secondo giallo, ma è una decisione dell’arbitro. Sul rigore credo che entrambi abbiano toccato il pallone con la mano e che l’arbitro dovesse consultare il monitor. Se non va a vederlo, è difficile. Per quanto ci riguarda, stiamo lavorando. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma penso che oggi le decisioni dell’arbitro non siano state corrette».