Theo Hernandez ed il giorno più bello al Milan: «È stato il primo»

Theo Hernandez racconta qual’è stato il giorno più bello con la maglia del Milan. Le sue dichiarazioni nella diretta sul TikTok rossonero

«Il primo giorno è stato il più bello. Non è facile quando non giochi in un’altra squadra, non hai questa fiducia. Qui mi hanno dato fiducia e grazie a quello sono diventato il giocatore che sono».

L’INTERVISTA INTEGRALE