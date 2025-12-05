Theo Hernandez sorprende in Arabia, che numeri con l’Al Hilal. L’ex terzino rossonero resta uno dei migliori al mondo?

Il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita, all’Al Hilal, è maturato dopo che l’Atletico Madrid non è riuscito a soddisfare le aspettative economiche del giocatore e del club venditore. I Colchoneros non hanno alzato l’offerta oltre i 18 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente, spingendo il terzino francese verso una nuova avventura. Sebbene sperasse in un rilancio da parte del club spagnolo dove ha iniziato la sua carriera, la proposta saudita si è rivelata più vantaggiosa, garantendo al calciatore uno stipendio nettamente superiore. Curiosamente, dopo anni da avversario nel derby milanese, è stato Simone Inzaghi, l’attuale allenatore dell’Al Hilal, a deciderne l’acquisto.

Theo Hernandez e l’Al Hilal: Dalla Crescita Milanista alla Cessione

Il punto di svolta nella carriera di Theo Hernandez è avvenuto nel 2019, quando Paolo Maldini lo prelevò dal Real Madrid (dopo un anno alla Real Sociedad) per 20 milioni di euro. In rossonero, il francese è cresciuto esponenzialmente, affermandosi come uno dei migliori esterni sinistri al mondo, con ben 34 gol all’attivo pur ricoprendo un ruolo difensivo. La sua cessione all’Al Hilal è avvenuta per 25 milioni di euro, a un anno dalla scadenza naturale del contratto. Questa operazione ha garantito al club una plusvalenza, risolvendo una situazione che si era irrigidita a causa delle richieste di aumento salariale non soddisfatte dal Milan. Al momento, un suo ritorno in Europa è improbabile, dato che è parte integrante del progetto Al Hilal, dove ha già segnato cinque reti.