Lazio Milan, Viviano e la sua opinione su Rafael Leao. Dal ruolo di centravanti all’atteggiamento

Lazio Milan, Viviano parla così di Rafael Leao. Dal suo nuovo ruolo all’atteggiamento del giocatore rossonero. Le parole

L’ex portiere di Serie A, Emiliano Viviano, è intervenuto nel pre-partita di Lazio-Milan, ottavo di finale di Coppa Italia, per analizzare l’impatto di Massimiliano Allegri sul rendimento di Rafael Leão. Secondo Viviano, il tecnico rossonero avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel “recupero” e nella valorizzazione del talento portoghese. “Leao è stato recuperato da Allegri,” ha dichiarato Viviano, definendo Allegri un “maestro”. Questa enfasi sul ruolo dell’allenatore suggerisce che la crescita e la stabilità delle prestazioni di Leão siano in gran parte merito della gestione tattica e psicologica di Allegri.

Lazio Milan, Viviano e l’analisi su Leao

Viviano ha poi sottolineato l’importanza cruciale di Leão per il Milan, ribaltando la prospettiva secondo cui il giocatore potrebbe rappresentare un elemento di discontinuità. “Leao non può essere mai un problema per il Milan ma è la soluzione,” ha affermato con convinzione. L’analisi si è poi spostata sulla possibilità di utilizzare Leão in una posizione più centrale, quella di centravanti. Sebbene riconosca che ci sia ancora un margine di miglioramento in alcuni aspetti tecnici, in particolare nei movimenti (“Deve migliorare un po’ i movimenti”), Viviano ritiene che Leão abbia tutte le potenzialità per eccellere anche in questo ruolo, offrendo al Milan una soluzione offensiva dinamica e imprevedibile.