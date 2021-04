Theo Hernandez può stabilire un primato storico al Milan

Theo Hernandez ha già eguagliato il proprio miglior bottino di reti e assist in una singola stagione: i suoi numeri

Theo Hernández ha preso parte a nove gol in questo campionato (quattro reti, cinque assist), eguagliando il suo rendimento dello scorso torneo – potrebbe diventare il primo difensore del Milan ad essere coinvolto in 10 gol in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio degli assist (dal 2004/05).

Il primo dei 10 gol in Serie A di Theo Hernández è arrivato contro il Genoa, nella vittoria esterna rossonera dell’ottobre 2019.