The Best FIFA Football Awards: la data e categorie della premiazione

Svelata la data della cerimonia di premiazione dei The Best FIFA Football Awards, ecco quando si svolgerà e le categorie premiate

I The Best FIFA Football Awards, premi assegnati dalla FIFA ogni anno che assegnano riconoscimenti ai migliori giocatori e allenatori di calcio femminile e maschile nella stagione passata, saranno annunciati il 17 gennaio 2022

Saranno premiate dieci diverse categorie. A causa della pandemia e delle misure di protezione in atto, la cerimonia si terrà solo virtualmente dalla sede della FIFA a Zurigo.

Queste le categorie:

Il miglior giocatore femminile

Il miglior giocatore maschile

Il miglior allenatore femminile

Il miglior allenatore maschile

Il miglior portiere femminile

Il miglior portiere maschile

FIFA FIFPRO Women’s World 11

FIFA FIFPRO maschile del mondo 11

Premio FIFA Fair Play

Premio FIFA Puskás (assegnato per il miglior gol dell’anno)

Premio FIFA Fan