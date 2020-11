Thauvin, Villas-Boas contro Maldini: «Parole fuori luogo»

Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha così parlato delle parole pronunciate da Paolo Maldini nei confronti di Florian Thauvin

Intervenuto in conferenza stampa, Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha parlato del futuro di Florian Thauvin su cui aveva già pubblicamente manifestato il proprio interesse Paolo Maldini: «Thauvin? E’ in scadenza di contratto e dunque un affare di mercato per molti. Le parole di Maldini sono un po’ fuori luogo. Non è stato gentile nei nostri confronti».

SUL MILAN – «Cosa succederebbe se in Europa League incontrassimo il Milan? Ma tanto è Maldini, ha il diritto di dire quello che vuole…».