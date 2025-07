Terracciano Milan, il portiere della Fiorentina è in pole come vice Maignan! I dettagli del possibile accordo tra le parti

Terracciano Milan, l’attuale secondo portiere della Fiorentina è in pole per prendere il posto di Marco Sportiello come vice Maignan

Il calciomercato Milan è in piena fase di costruzione, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare al lavoro per plasmare una squadra all’altezza delle ambizioni rossonere. Sebbene le priorità del club siano chiare – tra l’acquisto di un mediano come Jashari e l’arrivo di due terzini titolari – il calciomercato riserva sempre delle sorprese, e alcune operazioni secondarie stanno animando le giornate a Casa Milan. Una di queste riguarda la porta, con un potenziale cambio del vice-Maignan che sembra ormai imminente.

Sportiello ai Saluti: Il Ritorno all’Atalanta Si Fa Concreto

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Milan sta valutando internamente la possibilità di risolvere il contratto di Marco Sportiello, attualmente in scadenza nel 2027. Il portiere, 33 anni, sta maturando la volontà di lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Non ci sono contrasti con il club rossonero, ma una scelta di vita che lo sta spingendo verso altri lidi.

Sportiello, nativo di Desio, era stato sondato con forza dalla Cremonese, pronta ad offrirgli una maglia da titolare. Tuttavia, il richiamo della sua Atalanta sembra aver colto nel segno. Per Sportiello, l’Atalanta è una vera e propria seconda casa, avendo già militato nella formazione nerazzurra dal 2019 al 2023. Nelle prossime ore, il suo agente proverà ad approfondire le condizioni contrattuali con la Dea, e un accordo con il club bergamasco sembra essere una pura formalità. L’addio di Sportiello libererebbe un posto importante nella rosa e aprirebbe le porte a nuove soluzioni per il ruolo di secondo portiere.

Terracciano in Attesa: Il Desiderio di Milan è Forte

La situazione di Sportiello assomiglia molto a quella di Pietro Terracciano, il portiere della Fiorentina che ha deciso di lasciare i viola dopo ben sei stagioni ricche di soddisfazioni. Nell’ultima annata, qualcosa si è rotto con l’ambiente fiorentino, e anche l’arrivo di un “super portiere” come De Gea non ha fatto altro che complicare i piani dell’ex Empoli.

Il Milan ha individuato in Terracciano il netto favorito per prendere il posto di Sportiello. Pietro è talmente desideroso di approdare in rossonero che è persino pronto a riguardare il suo attuale ingaggio da 900 mila euro netti pur di facilitare il suo trasferimento al Milan. Questo gesto testimonia la sua forte volontà di vestire la maglia rossonera e di mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

I contatti tra il Milan e l’entourage di Terracciano andranno avanti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. L’obiettivo è capire se e tra quanto questo avvicendamento tra i pali rossoneri possa diventare una realtà concreta. L’arrivo di Terracciano rappresenterebbe un’ottima soluzione per il Milan, garantendo un vice-Maignan affidabile e con esperienza in Serie A.

Prospettive Future del Milan: Un Cantiere Aperto

Questo potenziale cambio in porta è solo un tassello nel più ampio mosaico della costruzione del nuovo Milan. Il club di via Aldo Rossi è un cantiere aperto, e il lavoro di Igli Tare è fondamentale per completare la rosa con elementi che possano innalzare il livello tecnico e tattico. L’attenzione resta alta sulle priorità, ma anche queste operazioni secondarie dimostrano la volontà del Milan di agire con prontezza e intelligenza sul mercato per raggiungere gli obiettivi prefissati per la prossima stagione.