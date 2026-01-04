Terracciano si gode la Cremonese: «Il Milan mi ha insegnato tanto, ma qui cresco ancora»

Terracciano, punto fermo di Davide Nicola, analizza il suo momento d’oro dopo la sfida del Franchi contro la Fiorentina

In questa prima metà di stagione, uno dei volti simbolo della Cremonese di Davide Nicola è senza dubbio quello di Filippo Terracciano. Il difensore classe 2003, arrivato in estate in prestito dal Milan, si è imposto rapidamente come il secondo giocatore più impiegato della rosa grigiorossa. Schierato costantemente come braccetto nella difesa a tre, Terracciano ha ripagato la fiducia del tecnico con prestazioni di grande sostanza, trovando anche la via della rete in due occasioni contro Milan e Udinese. Nonostante l’amarezza per la sconfitta maturata allo scadere contro la Fiorentina, il giovane talento ha parlato ai microfoni di DAZN mostrando grande maturità.

Il percorso di crescita del difensore passa attraverso una dedizione totale al lavoro quotidiano. «Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito», ha esordito Terracciano, sottolineando l’importanza del rapporto con lo staff tecnico: «Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale». Per il giocatore, ogni sessione di allenamento extra rappresenta un tassello fondamentale per consolidare quanto mostrato finora in campo e per limare i difetti tipici di un calciatore della sua età impegnato in un campionato probante come la Serie A.

Terracciano, l’eredità rossonera e la voglia di non fermarsi

Nel corso dell’intervista, Terracciano ha dedicato un pensiero importante anche alla sua precedente esperienza a Milanello, definendola cruciale per la sua formazione professionale. «Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico», ha ammesso il difensore, riconoscendo come l’ambiente rossonero lo abbia preparato a gestire le pressioni del calcio che conta. Quella parentesi è stata il trampolino di lancio che gli ha permesso di arrivare a Cremona con una consapevolezza diversa.

La determinazione del ragazzo è il vero motore della sua stagione sorprendente. Nonostante i risultati personali già importanti, l’obiettivo resta quello di alzare costantemente l’asticella. «Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi», ha dichiarato con fermezza. Per Terracciano, la ricetta del successo è chiara e non ammette scorciatoie: «Solo così posso raggiungere i risultati che voglio». La Cremonese si gode dunque un giocatore in piena ascesa, capace di unire la solidità difensiva a un’inaspettata pericolosità offensiva.