Mercato Milan, sfuma un altro obiettivo? Icardi sempre più vicino al rinnovo con il Galatasaray

Mercato Milan, si allontana un possibile obiettivo rossonero: Icardi ad un passo dal rinnovo con il Galatasaray

Il futuro di Mauro Icardi sembrava ormai scritto lontano da Istanbul, con le sirene della Serie A e della Liga che si facevano sempre più insistenti. Le voci di un possibile approdo in Spagna, spinto dalla volontà della nuova compagna China Suarez di avvicinarsi a Madrid, avevano alimentato le speranze di club come l’Elche o il Real Oviedo. Tuttavia, con un colpo di scena che ha spiazzato gli addetti ai lavori, l’attaccante argentino ha deciso di legarsi ulteriormente al Galatasaray, club con cui il rapporto pareva logoro a causa del poco spazio trovato dopo il rientro dal grave infortunio e l’esplosione di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sabah Spor, l’ufficialità del rinnovo è attesa nei prossimi giorni. Si tratta di una mossa strategica fondamentale per la dirigenza turca, che rischiava di perdere il proprio bomber a parametro zero il prossimo 30 giugno. La trattativa non è stata semplice: il club era stato categorico sulla necessità di tagliare l’ingaggio monstre da 10 milioni di euro a stagione. Alla fine, la fumata bianca è arrivata su basi completamente nuove: Icardi ha accettato di spalmare lo stipendio percependo 4,5 milioni di euro all’anno, ottenendo in cambio un contratto di due anni più un’opzione per il terzo.

Mercato Milan, numeri da leggenda: Icardi è il miglior marcatore straniero in Turchia

Nonostante la concorrenza interna e i mesi di stop forzato, Maurito non ha mai smesso di essere decisivo. In questa stagione ha già messo a segno 9 gol in 23 presenze, confermando un fiuto del gol che non risente del tempo. Proprio nelle ultime settimane, l’ex capitano dell’Inter ha scolpito il suo nome nella storia del calcio turco, diventando ufficialmente il miglior marcatore straniero nella storia della Super Lig, superando il record di una leggenda assoluta come Gheorghe Hagi.

I suoi numeri totali con la maglia giallorossa sono impressionanti: in 110 partite disputate, Icardi ha partecipato attivamente a ben 92 reti, con un bottino personale di 70 gol e 22 assist. Questa firma non rappresenta solo un nuovo accordo economico, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Restando al Galatasaray, Icardi punta a polverizzare ogni record precedente, consolidando il suo status di idolo assoluto della tifoseria turca e spegnendo definitivamente le voci di un suo ritorno nel calcio che conta in Europa.