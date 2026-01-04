Mercato Milan, i rossoneri vogliono blindare Bartesaghi! Nuovi contatti in vista: ecco i dettagli

Mercato Milan, Fabrizio Romano e Matteo Moretto svelano le intenzioni dei rossoneri per il futuro di Davide Bartesaghi

Il rendimento di Davide Bartesaghi è senza dubbio una delle sorprese più liete della stagione del Milan. Chiamato a sostituire un pilastro come Theo Hernandez, il giovane difensore ha risposto con una maturità sorprendente. Secondo quanto rivelato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il ragazzo «ha preso il posto di Theo Hernandez, con umiltà, con qualità, con prestazioni importanti», dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Il suo impatto è stato tale che, ad oggi, il classe 2005 «sta portando dei risultati anche al di sopra delle aspettative e ha fatto davvero benissimo finora».

Questo exploit ha inevitabilmente acceso i riflettori del mercato internazionale sulla cantera rossonera. Nelle ultime settimane, infatti, diversi club di Premier League hanno chiesto informazioni su Bartesaghi per «sondare il prezzo» del cartellino. Nonostante questo forte interesse dall’Inghilterra, la dirigenza milanista non ha ancora ricevuto proposte ufficiali. La posizione del club è però chiarissima: il Milan è entusiasta della crescita del ragazzo e vuole fare di tutto per proteggere il proprio patrimonio tecnico dalle lusinghe estere.

Mercato Milan, rinnovo in arrivo: il punto

Il legame tra il calciatore e la società appare solidissimo. Il club meneghino è «contentissimo del ragazzo e anche Bartesaghi è contentissimo dei risultati ottenuti», segno di un’armonia totale tra le parti. Per evitare brutte sorprese e allontanare le sirene inglesi, la società ha già programmato le mosse future: «Sono previsti dei contatti, verso primavera, per rinnovargli il contratto e adeguargli lo stipendio», una mossa necessaria per blindare il difensore.

L’intenzione della proprietà è chiara: il Milan vuole gratificare Bartesaghi per lo straordinario lavoro svolto e per l’affidabilità dimostrata in un momento delicato della stagione. Il rinnovo non sarà solo una questione economica, ma un segnale di fiducia a lungo termine in un progetto che vede i giovani talenti al centro del villaggio rossonero.