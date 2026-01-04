Allegri pensa al rilancio della coppia Leao-Pulisic in vista del Genoa: ma c’è un solo ostacolo. Ecco quale

Allegri ragiona sulla possibile formazione contro il Genoa e pensa al rilancio del tandem offensivo composto da Leao e Pulisic

In vista del match di giovedì contro il Genoa, l’allenatore Massimiliano Allegri sta seriamente considerando l’ipotesi di lanciare dal primo minuto la coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. L’obiettivo del tecnico è quello di sfruttare tutto il potenziale offensivo a disposizione per scardinare la difesa rossoblù e conquistare punti fondamentali per la corsa scudetto. La decisione finale arriverà solo dopo i test atletici previsti nelle prossime ore a Milanello.

Al momento, la situazione clinica dei due calciatori presenta scenari differenti. Per Rafael Leao, il rientro nell’undici titolare sembra ormai cosa fatta: il portoghese ha risposto bene agli ultimi carichi di lavoro e scalpita per riprendersi la fascia sinistra. La sua velocità e il suo dribbling sono elementi ritenuti imprescindibili da Allegri per creare superiorità numerica e scuotere l’attacco rossonero dopo le ultime prestazioni.

Allegri, il rebus Pulisic: lo staff medico monitora l’americano

Per quanto riguarda Christian Pulisic, il percorso verso la titolarità appare leggermente più tortuoso. Lo statunitense è reduce da un periodo di gestione dei carichi e, sebbene il giocatore voglia esserci a tutti i costi, lo staff medico del Milan non ha ancora sciolto le riserve. I prossimi giorni saranno decisivi: solo se l’ex Chelsea darà garanzie totali durante la rifinitura potrà affiancare Leao e completare il reparto avanzato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, la volontà di Allegri è chiara: schierare il Milan migliore possibile già nella sfida infrasettimanale. Resta da capire se la prudenza prevarrà sulla necessità tattica, specialmente in un periodo della stagione così denso di impegni ravvicinati tra Serie A e coppe nazionali.