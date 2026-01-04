Mercato Milan, sfuma il colpo: l’Udinese beffa il Diavolo. La notizia di Moretto. Segui le ultimissime

Il calciomercato riserva sempre colpi di scena inaspettati e questa volta riguarda da vicino le strategie del club meneghino. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di trattative internazionali, attraverso il suo canale YouTube, si è consumato un vero e proprio sorpasso ai danni dei rossoneri. Il protagonista della vicenda è Juan David Arizala, il giovane e promettente terzino colombiano dotato di grande spinta e velocità, che sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Milan.

Il piano di Igli Tare e il rifiuto del giocatore

L’operazione era stata impostata con cura da Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, dirigente albanese celebre per la sua capacità di scovare talenti in ogni angolo del globo, aveva inizialmente bloccato il calciatore. Il progetto tecnico condiviso con Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che predilige una crescita graduale per i giovani innesti, prevedeva un passaggio intermedio. Arizala sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro, la formazione Under 23 del Diavolo, per permettergli di ambientarsi nel calcio italiano prima del definitivo salto in prima squadra.

Tuttavia, il ragazzo ha espresso una volontà diversa. Arizala ha infatti declinato la proposta di intraprendere questo percorso di “gavetta”, desiderando un inserimento immediato tra i professionisti di massimo livello.

Il blitz dell’Udinese: beffa per i meneghini

In questo scenario si è inserita con prepotenza l’Udinese, società friulana da sempre attentissima ai profili sudamericani. I bianconeri hanno offerto al colombiano un contratto da professionista con la garanzia di restare in pianta stabile nella rosa della prima squadra per disputare il campionato di Serie A. Questa promessa ha convinto il terzino a firmare, lasciando a bocca asciutta il DS Tare.

Le prospettive per il Milan di Allegri

Nonostante il mancato arrivo di questo rinforzo per la corsia laterale, Massimiliano Allegri resta fiducioso nel materiale umano a sua disposizione a Milanello. Il tecnico, maestro nella gestione degli uomini e nella lettura dei momenti della stagione, continuerà a lavorare con i titolari del calibro di Theo Hernandez, il terzino francese dalla potenza devastante, monitorando costantemente il mercato insieme a Igli Tare per trovare alternative valide che accettino il progetto tecnico del Milan.