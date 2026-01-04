Mercato Milan, spunta un’opportunità dal Manchester City: c’è un difensore che vuole giocare di più. Ecco di chi si tratta

Mercato Milan, Tare fiuta il colpo dal Manchester City: c’è un difensore che chiede di giocare di più. Ecco tutti i dettagli

Il Milan continua a monitorare il mercato dei difensori alla ricerca di un profilo di spessore internazionale. L’ultima suggestione, riportata dal Corriere dello Sport, porta dritta in Premier League, precisamente alla corte di Pep Guardiola. Il nome nel mirino è quello di Nathan Aké, centrale olandese del Manchester City che i rossoneri avevano già seguito con interesse circa due anni fa. La trattativa potrebbe accendersi nei prossimi giorni, trasformandosi in una delle operazioni «ad alte luci» di questa sessione.

La situazione del difensore in Inghilterra è in divenire: Aké sta trovando meno spazio del previsto nelle rotazioni dei Citizens e, con l’avvicinarsi dei Mondiali, la sua priorità è chiara. Il giocatore «vorrebbe avere più minutaggio» per non rischiare di perdere il posto da titolare nella nazionale orange. Questa necessità di centralità tecnica potrebbe spingerlo a valutare seriamente un trasferimento in Serie A, dove il Milan gli garantirebbe un ruolo da protagonista assoluto.

Mercato Milan, scenario da ultima settimana: la strategia rossonera

Non si tratta però di un’operazione lampo, bensì di una «situazione da ultima settimana di mercato». La dirigenza rossonera sembra intenzionata ad attendere gli ultimi giorni per capire se il Manchester City aprirà alla cessione con una formula vantaggiosa. Il Milan punta a sfruttare la volontà del calciatore, consapevole che un innesto del genere alzerebbe notevolmente l’esperienza e la qualità del pacchetto arretrato a disposizione di Allegri.

Resta da capire quale sarà la valutazione economica del club inglese, ma il fattore tempo gioca a favore del club di Via Aldo Rossi. Se Aké non dovesse ricevere garanzie da Guardiola entro la fine del mese, il pressing del Milan potrebbe farsi asfissiante. Portare a Milano un difensore della sua duttilità, capace di agire sia come centrale che come terzino, rappresenterebbe il colpo perfetto per blindare la corsa verso lo Scudetto.