Teotino esalta Rabiot: «Presenza in campo impressionate. Più determinante di Modric, è insieme a Maignan il giocatore più importante del Milan»

Teotino esalta Rabiot e Maignan. Le parole del giornalista da Sky Sport su quelle che sono le prestazioni dei rossoneri in questa stagione

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha commentato il rendimento straordinario di Adrien Rabiot in questa stagione durante un intervento su Sky Sport, mettendo in luce il contributo fondamentale del centrocampista francese per il Milan. Teotino ha sottolineato come Rabiot stia vivendo un momento di forma eccezionale, paragonandolo addirittura a Luka Modric, che, pur essendo un riferimento assoluto, non risulta più così determinante come il francese in questo periodo.

Secondo Teotino, Rabiot non è solo un punto di riferimento in mezzo al campo, ma ha una presenza fisica e mentale che fa la differenza per la squadra. Accanto a lui, Mike Maignan è l’altro grande protagonista rossonero di questa stagione.

LE PAROLE DI TEOTINO SU RABIOT E MAIGNAN – «Secondo me questo Rabiot è ancora più determinante di Modric. Il francese ha una presenza in campo impressionante, sia nei confronti dei compagni sia degli avversari, ti sovrasta fisicamente ovunque. In questo momento insieme a Mike Maignan, Rabiot è il giocatore più determinante del Milan».