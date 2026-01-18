Milan, con Rabiot si corre a ritmo Scudetto: la sfida al Lecce per rispondere alle vittorie di Napoli e Inter

Milan, si cerca la risposta immediata ai successi di Inter e Napoli, affidandosi al rendimento record di Rabiot

Il Milan scende in campo questa sera contro il Lecce con un obiettivo categorico: rispondere presente. Le vittorie ottenute ieri da Inter e Napoli, che hanno superato rispettivamente Udinese e Sassuolo con il classico «corto muso», obbligano i rossoneri a conquistare l’intera posta in palio per non perdere terreno prezioso. La formazione di Massimiliano Allegri deve dare continuità alla buona prestazione di Como e mantenere quella «velocità di crociera» tanto cara al tecnico livornese.

Il segreto di questo passo spedito ha un nome e un cognome: Adrien Rabiot. I numeri non mentono e certificano l’importanza vitale del francese negli equilibri della squadra. Nelle sedici partite in cui l’ex Juventus è sceso in campo, il Milan ha viaggiato a una media di 2,38 punti a partita, un rendimento che proietta i rossoneri dritti verso zone da Champions League e, potenzialmente, da scudetto.

Milan, un ritmo da vertice per non perdere il treno scudetto

Proprio per questo motivo, la stampa sportiva ha celebrato l’impatto del mediano. Come riportato oggi, La Gazzetta dello Sport ha dedicato l’apertura al francese con un titolo inequivocabile: «Super Rabiot va a ritmo scudetto per tenere il passo». La sua presenza garantisce quella solidità necessaria per affrontare gare insidiose come quella contro i salentini.

In un campionato dove le rivali non accennano a fermarsi, il Milan si affida dunque ai suoi uomini d’esperienza per non fallire l’appuntamento con i tre punti. Allegri sa bene che, con un Rabiot in questa condizione, la squadra ha le carte in regola per rispondere ai colpi di Chivu e Conte, confermandosi come una seria candidata al titolo.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

