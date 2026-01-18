Tare a Dazn: «Camarda? Ne parleremo dopo la partita. In difesa stiamo bene, ma valuteremo una cosa. Rinnovo Maignan? Ecco quanto manca a chiudere»

Tare a Dazn ha parlato nel prepartita di Milan Lecce a San Siro. Le parole del ds rossonero tra Camarda, mercato e rinnovo di Maignan

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan Lecce direttamente da San Siro. Il dirigente rossonero ha sottolineato la volontà del Milan di tutelare i propri interessi, mantenendo però sempre un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti coinvolte.

CAMARDA E LE PAROLE DI STICCHI DAMIANI – «Ne parleremo dopo la partita, l’affronteremo da vicino. C’è il buon senso da entrambe le parti, poi decideremo cosa fare».

MERCATO IN DIFESA – «Inutile ripetersi. Saremo attenti sul mercato, se c’è qualcosa lo faremo, ma siamo bene così».

RINNOVO DI MAIGNAN – «Quanto manca al rinnovo di Maignan? Manca che ci mettiamo sul tavolo e cercheremo di trovare una soluzione. Si sa che è legato alla maglia e vuole trovare l’accordo con la società di andare avanti. Noi lavoreremo per trovare una soluzione. Io resto sempre positivo su questa storia».

