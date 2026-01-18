Connect with us

HANNO DETTO

Tare a Dazn: «Camarda? Ne parleremo dopo la partita. In difesa stiamo bene, ma valuteremo una cosa. Rinnovo Maignan? Ecco quanto manca a chiudere»

Published

1 minuto ago

on

By

Tare

Tare a Dazn ha parlato nel prepartita di Milan Lecce a San Siro. Le parole del ds rossonero tra Camarda, mercato e rinnovo di Maignan

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan Lecce direttamente da San Siro. Il dirigente rossonero ha sottolineato la volontà del Milan di tutelare i propri interessi, mantenendo però sempre un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti coinvolte.

CAMARDA E LE PAROLE DI STICCHI DAMIANI«Ne parleremo dopo la partita, l’affronteremo da vicino. C’è il buon senso da entrambe le parti, poi decideremo cosa fare».

MERCATO IN DIFESA«Inutile ripetersi. Saremo attenti sul mercato, se c’è qualcosa lo faremo, ma siamo bene così».

RINNOVO DI MAIGNAN«Quanto manca al rinnovo di Maignan? Manca che ci mettiamo sul tavolo e cercheremo di trovare una soluzione. Si sa che è legato alla maglia e vuole trovare l’accordo con la società di andare avanti. Noi lavoreremo per trovare una soluzione. Io resto sempre positivo su questa storia».

Quote Milan Lecce

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.
La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×