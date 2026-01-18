Connect with us

News

Milan Lecce LIVE 0-0: a breve il calcio d’inizio

2 secondi ago

Rabiot

Milan Lecce LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 21a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45

Alle 20.45 in campo allo stadio San Siro di Milano, Milan Lecce, match valido per la 21a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

Milan Lecce: sintesi e moviola

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Adisp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Bartesaghi, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliao Allegri.

LECCE (4-2-1-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. A disp. Fruchtl, Samooja, Sala, Morente, Fofana, N’Dri, Perez Sepulveda, Helgason, Jean, Banda, Jouassi, Marchinski, Drame, Ngom, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

