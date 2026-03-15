Tare a DAZN: «Pensiamo partita dopo partita, vogliamo vincere allo Stadio Olimpico»

Tare a DAZN: le parole del dirigente rossonero prima del fischio d’inizio di Lazio-Milan sottolineano l’importanza di fare bottino pieno all’Olimpico

A pochi istanti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, Igli Tare, l’esperto dirigente albanese e uomo mercato dei rossoneri, ha fatto il punto sulla corsa scudetto. Nonostante il mezzo passo falso dell’Inter, il DS predica prudenza, pur consapevole che un successo porterebbe il Diavolo a sole cinque lunghezze dalla vetta. Tra i temi caldi c’è anche il futuro di Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato Pallone d’Oro che sta trascinando la mediana di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha saputo rigenerare il talento dell’ex Real Madrid nel suo scacchiere tattico.

MERCATO E OBIETTIVI – «Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare».

CORSA SCUDETTO E INTER – «Sensazione che si riapra la corsa scudetto dopo il pareggio dell’Inter? Onestamente no. Noi dobbiamo fare quello che ci spetta. Dobbiamo cercare di vincere, la distanza è tanta. Ma vincendo stasera ci avviciniamo di un passo in più. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché il campionato è pieno di sorprese».

L’AMBIENTE OLIMPICO – «Oggi la Lazio ritrova i suoi tifosi. Per noi è meglio giocare in uno stadio pieno, è bello vivere il calcio con tutte le emozioni che ti dà. La Lazio sta attraversando un momento di transizione, difficile, ma rimane sempre una squadra da temere che può battere chiunque. Sappiamo bene cosa ci aspetterà stasera ma siamo consapevoli e vogliamo vincere».

IL FUTURO DI MODRIĆ – «Una cosa è certa: Luka ama il Milan, ama tanto il Milan, e anche il Milan ama tanto Luka. Perciò penso che sarà una decisione facile per lui. Il contratto volendo c’è, abbiamo un anno di opzione. Però deve decidere lui con grande serenità. Se c’è una cosa che so bene è che a lui piace giocare in questa squadra».

LE ULTIMISSIME MILAN LIVE

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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