Sarri a DAZN: «Contro il Milan serve attenzione, il nostro popolo è unico»

Sarri a DAZN, il tecnico biancoceleste ha analizzato le insidie del match contro il Milan, sottolineando l’importanza del supporto dei tifosi

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Maurizio Sarri, l’esperto allenatore toscano fautore del gioco di posizione e del possesso palla ritmato, ha commentato l’atmosfera dell’Olimpico. La sfida contro il Milan è cruciale: i rossoneri cercano tre punti per portarsi a meno cinque dall’Inter, ma i padroni di casa puntano sulla spinta della propria gente. In un centrocampo decimato dalle assenze, il tecnico si affida a Patric, il difensore spagnolo duttile e tecnico, adattato nell’inedita posizione di regista per sopperire alle mancanze di Rovella e Cataldi. Spazio anche a Daniel Maldini, il giovane talento figlio d’arte in costante crescita.

Le parole di Maurizio Sarri

«Per noi è determinante ritrovare la nostra gente, è bellissimo. Popolo particolare, dall’esterno non ci si può rendere conto. Patric oggi regista? Abbiamo Rovella, Cataldi, Basic fuori. Vecino non c’è più… Bisogna arrangiarsi. Patric qualcosa nel palleggio ce l’ha e ci può dare una mano. Quando abbiamo palla dobbiamo stare attenti a non perderla in maniera banale. Dobbiamo avere preventive fatte bene. Maldini sta crescendo e speriamo che continui».

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